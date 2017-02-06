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Pamuk: “Enver Yılmaz Orduspor’a Büyük Destekler Verdi”

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Pamuk: “Enver Yılmaz Orduspor’a Büyük Destekler Verdi”
Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Orduspor'a büyük destekler verdiğini söyledi.

Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Orduspor'a büyük destekler verdiğini söyledi.

Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk ve yeni yönetim kurulu üyeleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız bir önceki sezon transfer tahtasının açılması için kulübümüze ciddi bir maddi destek sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Orduspor'un şu anki şartları zor olsa da, yaşaması için birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz Orduspor'un yaşaması için yeni bir ekip kurduk. Başkanımıza da bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Orduspor'a 1.5 yılda 1 milyon 820 bin lira destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise Orduspor'a her zaman büyük destekler verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Öncelikle yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum. Orduspor'a geçtiğimiz sezon 1 milyon 370 bin lira maddi destek sağladık. Bu Orduspor tarihinde bir belediye başkanının içinde bulunduğu organizasyonla verilen en büyük maddi destektir. Her daim yanında olduğumuz Ordusporumuza geçen haftalarda ise, 50 bin TL'si basketbol takımına verilmek suretiyle Devlet, Hükümet ve Belediye katkısıyla 450 bin TL gönderildi. Herkesin bildiği gibi Orduspor çok ciddi bir borç yükü altında. Biz üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ben tekrar Orduspor Kulübü'nün yeni yönetimine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Pamuk: “Enver Yılmaz Orduspor’a Büyük Destekler Verdi”

Pamuk: “Enver Yılmaz Orduspor’a Büyük Destekler Verdi”

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