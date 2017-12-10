Pamuk Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KP 977 plakalı pamuk yüklü tır, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.