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Pamuk Yüklü Tır Yan Yattı: 1 Yaralı

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Pamuk Yüklü Tır Yan Yattı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan pamuk yükü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan pamuk yükü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet Şah Çetinkaya idaresindeki 33 ALL 14 plakalı pamuk balyası yüklü tır, Gölbaşı-Malatya karayolunun 14. kilometresinde sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Mehmet Şah Çetinkaya yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karayoluna yatan tırın yakıt deposundan yola yakıt dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda iş makinelerinin yola toprak dökmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yola savrulan pamuk balyaları iş makineleriyle yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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