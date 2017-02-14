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Pamukkale Belediyesinden ‘Huzurunuzda Pamukkale’ Projesi İle Vatandaş Dinlenecek

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Pamukkale Belediyesinden ‘Huzurunuzda Pamukkale’ Projesi İle Vatandaş Dinlenecek
Pamukkale Belediyesi ekipleri, hayata geçirilen "Huzurunuzda Pamukkale" projesi kapsamında, vatandaşa belediyenin hizmetleri hakkında "memnuniyetini" ölçüyor.

Pamukkale Belediyesi ekipleri, hayata geçirilen "Huzurunuzda Pamukkale" projesi kapsamında, vatandaşa belediyenin hizmetleri hakkında "memnuniyetini" ölçüyor.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan 337 bin vatandaşla birebir iletişim kurmak için "Huzurunuzda Pamukkale" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Pamukkale Belediyesi'nden 4 kişilik ekip 68 mahallenin tamamında tüm evleri dolaşması hedefleniyor. Vatandaşlara belediye hizmetleri hakkında bilgiler veren ekipler, anket eşliğinde onların istek ve şikayetlerini dinliyor. İlk olarak Dokuzkavaklar Mahallesinde başlatılan "Huzurunuzda Pamukkale" projesi kapsamında şimdiye kadar 2 bin 100 ev ziyaret edilerek, anket gerçekleştirildi. Yapılan anket sonuçlarına göre mahalle sakinlerinin yüzde 81'i Pamukkale Belediyesinin yaptığı hizmetlerin "yeterli" olduğu görüşünde.

Anket çerçevesinde görüşleri alınan Dokuzkavaklar Mahallesi sakinleri, Pamukkale Belediyesinden genel olarak memnun olduklarını belirtiyor.

Pamukkale Belediyesinin önemli projeleri hayata geçirdiğini belirten mahalle sakini Hayriye Avcı, "Bu soğuk kış günlerinde belediye çalışanları bizim kapımıza kadar gelmesi iyi bir uygulama. Biz vatandaşlar olarak Pamukkale Belediyesi'nden ve Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'den de çok memnunuz. Özellikle yardıma muhtaç ailelere verdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pamukkale Belediyesinin üstlendiği Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksinin kendileri için büyük bir şans olduğunu belirten Bekir Savran, "Çünkü diğer hastaneler bize çok uzak. Bu projeyle Pamukkale Belediyesi, hastaneyi ayağımıza kadar getirdi" diye konuştu.

Vatandaşlarla bağları daha da geliştirmek için "Huzurunuzda Pamukkale" projesini hayata geçirdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak insan odaklı bir hizmet veriyoruz. Bu projemizdeki temel amacımız ilçe sınırlarımız içinde yer alan 68 mahallemizde bulunan 337 bin vatandaşımızın, belediye hizmetlerinden haberdar olmalarını sağlamak. Aynı zamanda istek ve şikâyetlerini birebir almak. Bunun için belediyemiz tarafından görevlendirilen 4 kişilik ekip 2 şerli gruplar halinde ilçe sınırları içindeki tüm evleri kapı kapı dolaşıyorlar. Görüşmeler sonucu alınan şikayet ve talepler, belediyemiz tarafından oluşturulan sistem sayesinde ilgili müdürlüklere yönlendirilip çözülüyor. Daha sonra şikayet sahibine de geri dönüş sağlanıyor. 2019 yılına kadar tamamlamayı planladığımız "Huzurunuzda Pamukkale" ile ilçe sınırları içinde uğramadığımız ev çalmadığımız kapı ve derdini dinlemediğimiz vatandaş kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediyesinden ‘Huzurunuzda Pamukkale’ Projesi İle Vatandaş Dinlenecek

Pamukkale Belediyesinden ‘Huzurunuzda Pamukkale’ Projesi İle Vatandaş Dinlenecek

Pamukkale Belediyesinden ‘Huzurunuzda Pamukkale’ Projesi İle Vatandaş Dinlenecek

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