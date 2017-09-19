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Pamukkale Belediyesi’nden Koruyucu Ailelere Bursa Ve Çanakkale Gezisi

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Pamukkale Belediyesi’nden Koruyucu Ailelere Bursa Ve Çanakkale Gezisi
Pamukkale Belediyesi, Denizli Aile ve Sosyal Politikalar bünyesindeki yurtlarda kalan ve çocuklara koruyucu ailelik yapan aileleri Bursa ve Çanakkale'ye götürdü.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Aile ve Sosyal Politikalar bünyesindeki yurtlarda kalan ve çocuklara koruyucu ailelik yapan aileleri Bursa ve Çanakkale'ye götürdü.

Pamukkale Belediyesi, tarafından Korucuyu aileler ve çocuklar için Bursa ve Çanakkale Gezisi düzenledi. İki gün boyunca sürecek gezi hakkında bilgi veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak bizler çocuklarımıza sahip çıkmak istedik. Koruyucu ailelerimizin de çocuklarımıza sahip çıktığı düşüncesiyle hem ailelerimizi hem de çocuklarımız için gezi programı düzenlemek istedik. 2 gün dolu dolu geçecek olan Bursa ve Çanakkale gezimizde aileler ve çocuklarımız biraz yorulacak olsa da, mutlu olacaklarını ümit ediyoruz. Bursa ve Çanakkale tarih ve kültür anlamında bizler için önemli. Çocuklarımızın da tarihimizi öğrenmeleri bilmeleri açısından bu gezilerimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce ailelerimize söz vermiştik ve sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşamaktayım" dedi.

Başkan Gürlesin, belediye olarak özellikle manevi desteğe ihtiyacı olan, her istediğinde gezilere katılamayacak insanlara yönelik gezi düzenlemenin daha anlamlı olduğunu belirterek, "Yurtlarda kalan çocuklarımıza yalnız olmadıklarını, sahip çıktığımızı hissettirmek ve çocuklarımıza sahip çıkan koruyucu ailelerimizi de destek olduğumuzu göstermek amacıyla toplamda 250 vatandaşımıza yönelik bir gece konaklamalı Bursa ve Çanakkale gezisi düzenledik. Burada bir ayrıcalık var. Geçen hafta da gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı gönderdik. Biz özel konumda olan insanları geziye gönderiyoruz. Bunların hepsinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Herkes gezip tozabilir ama bu gruplarımıza sahip çıkmak anlamında belediye olarak hassasiyetimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Her hafta iki mahallemizde çocuk şenlikleri yapıyoruz. Orada da çocuklarımızın yüzleri gülüyor, ailelerimiz mutlu oluyor. Bu şekilde de insanlarımızın gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Bu gezimizde farklı bir etkinliğimiz. Pamukkale Belediyesi olarak, günü birlik değil kalıcı işlerle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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