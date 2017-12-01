  • BIST 103.723
  • Altın 160,864
  • Dolar 3,9268
  • Euro 4,6579
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Pamukkale Fatih Mahallesi’nde Üst Yapı Çalışmaları Başladı

» »
Pamukkale Fatih Mahallesi’nde Üst Yapı Çalışmaları Başladı
Pamukkale Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına başladı.

Pamukkale Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına başladı.

Pamukkale Belediyesi, 85 Milyon TL'lik yatırımla başlanılan üstyapı atağına Fatih Mahallesi ile devam etti. Geçtiğimiz ay Deliktaş ve İncilipınar Mahallesi'nde başlayan üstyapı çalışmalarının 3. ayağında yaklaşık 30 kilometrelik mesafede, toplamda 187 sokağı kapsayan, 300 bin metrekare parke taşı, 42 bin metre bordür, 48 bin metrekare asfalt yol yapımı yapılması planlanıyor. Alt yapısı tamamlanan Deliktaş, İncilipınar, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinde üstyapı çalışmaları 2018 yılının sonuna kadar bitmesi planlanıyor. Pamukkale Belediye Başkan Gürlesin, Deliktaş ve İncilipınar'dan sonra, 13 etaptan oluşan Fatih Mahallesi'ndeki projeyi kendisi başlattı.

Başkan Gürlesin, üstyapı çalışmalarında en önem verdikleri noktalardan birinin, vatandaşı mağdur etmeden çalışmaları etap etap yürütmek olacağını söyledi. Pamukkale Belediyesi'nin, vatandaş odaklı çalışmalarının süreceğini belirten Gürlesin, "Şehir merkezindeki güzelliği, tüm mahallelerimize yansıtmak adına başlattığımız üstyapı atağında 3. adıma Fatih Mahallesi ile devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanan Deliktaş, İncilipınar, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizde 85 Milyon TL'lik bir yatırımla üstyapı çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde de başlatacağız. Hedefimiz bu mahallelerimizdeki üstyapı çalışmalarını 2018 yılının sonuna kadar tamamlamak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahinbey Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı01 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı: “Engelsiz Bir Bozüyük İçin Çalışıyoruz”01 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Mehmet Eyup Özkeçeci’den Dünya Engelliler Günü Mesajı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Bozbey: “Alaaddinbey’in Konut Gelişme Alanı Artmalı”01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Engelli Öğrencilerin Gösterisi Beğeni Topladı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Muş’ta Asfalt Çalışması01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Şırnak’ta Kaldırım Ve Refüjler Boyandı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • “Gençler Ustalığı Değil, Masa Başı İşi İstiyor”01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Şırnaklı 184 Öğrenci Antalya’yı Gezecek01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Bakan Eroğlu: “Türkiye Büyük Hedefleri Gerçekleştireceği Gibi Gerçekten Büyük Küresel Bir Güç Olacak”01 Aralık 2017 Cuma 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti