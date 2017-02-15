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Pamukkale Üniversitesinde Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Pamukkale Üniversitesinde Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Yüksekokulları ile üniversite yurdunun sorunları ve güvenliğinin görüşüldüğü "Üniversite Güvenlik Toplantısı',...

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Yüksekokulları ile üniversite yurdunun sorunları ve güvenliğinin görüşüldüğü "Üniversite Güvenlik Toplantısı', gerçekleştirildi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi ve üniversitenin Yüksekokulları, öğrenci yurtlarının görüşüldüğü "üniversite güvenlik toplantısı', Vali Ahmet Altıparmak başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Rifat Ata, Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamları, KYK Müdürü Alaeddin Aktaş ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince slayt eşliğinde sunum yapıldı. Üniversite ile ilgili tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi.

Pamukkale Üniversitesinde Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Pamukkale Üniversitesinde Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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