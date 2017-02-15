Pancar Üreticilerine Müjde

AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Sait Başaran pancar üreticilerilerinin yaşadıkları zorlukların ardından müjdeyi verdi.

AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Sait Başaran pancar üreticilerilerinin yaşadıkları zorlukların ardından müjdeyi verdi. Başaran, pancar üreticilerinin yıllardır birbirleri ile devir işlemi yaparak geçimini sağladıklarını ifade ederek; "Şereflikoçhisar'da 160 ve İç Anadolu bölgesi özellikle Konya, Kırşehir, Aksaray ve Kayseri gibi illerimizde binlerce adet pancar üreticisi var. Bu kişiler fazla gelen kotaları birbirlerine kotayı rızai devir işlemi yaparak yıllardır geçimini sağlıyorlar ve bu yönde arazi kiralayıp tohum techisat alarak sezona giriyorlar" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Sait Başaran pancar üreticisinin yaşadığı sorunlardan bahsederek;

"Bu yıl Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş şöyle bir yönetmelik çıkarmış; "devir işlemleri sadece birinci derece akrabalar arasında olacak demiş" ve bunu 18.01.2017 tarihinde bildirmiş. Böylelikle pancar üreticileri aldıkları kotaları ekemez hale geldikleri için tohuma, malzemeye harcadıkları para ve kiraladıkları araziler boşa gitti. Şubat ayının başında sözleşme olacağından bu nedenle de devir işlemlerinin eskisi gibi devam etmesi gerekiyordu. Konuyla ilgili AK Parti Ankara İl Başkanımız Mustafa Nedim Yamalı, bölge milletvekillerimiz ve maliye bakan yardımcımız ile bir hafta süren irtibatlı çalışmalarımız sonucu bakanlığımızdan gelen direktifler doğrultusunda ve Türkiye şeker fabrikaları genel müdürlüğü tekrardan eski sisteme dönme kararı almıştır" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de üretilen pancardaki şeker oranı yüzde 8 ile yüzde 23 arasında değişmektedir" diyen Başaran şöyle devam etti:

" İlçemizde yetişen pancar ülkemizin en kaliteli pancarı olması sebebiyle şeker oranı 16 ile 23 arasında değişim göstermektedir. Bu nedenle ilçemizde kota artırımı yapılmasının ülke katma değeri açısından önemli etki yapacağını düşünüyorum. Referandum öncesi ve sonrası bunun üzerinde büyük bir proje kapsamında siyasi büyüklerimle görüşmeler yapmayı planlıyorum. İleriyi çok iyi görebilen siyasi büyüklerimle ve halkımızın desteği ile de ülkemizin kazanımı olabilecek en büyük hizmetlerde küçükte olsa bir katkı sağlayacağıma inanıyorum. Allah yardımcınız olsun." (AYŞ-GD)