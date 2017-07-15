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Panelvan Minibüs Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü

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Panelvan Minibüs Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü
Samsun'un Bafra ilçesinde panelvan minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde panelvan minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir eden Nuray G.(48) idaresindeki 55 HZD 64 plakalı panelvan minibüs, önünde hareket halinde olan Ramazan Şener'in (63) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Ramazan Şener, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şener, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Panelvan Minibüs Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü

Panelvan Minibüs Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü

Panelvan Minibüs Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü

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