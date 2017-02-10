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Panik Atak Geçiren Yolcu Uçağı Geri Döndürdü

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Panik Atak Geçiren Yolcu Uçağı Geri Döndürdü
İstanbul'dan Kazablanka'ya giden uçak kalkmak için pist başına geldiğinde, uçaktaki bir yolcunun panik atak krizi geçmesiyle geri döndü.

İstanbul'dan Kazablanka'ya giden uçak kalkmak için pist başına geldiğinde, uçaktaki bir yolcunun panik atak krizi geçmesiyle geri döndü. Panik atak geçiren yolcunun sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından uçak rötarlı kalktı.

Beraberinde 339 yolcunun bulunduğu Atatürk Havalimanından saat 10.50'de havalanacak olan Türk Hava Yollarının (THY) Kazablanka'ya gidecek uçağı pist başına hareket ettiği sırada bir yolcu panik atak krizi geçirdi. Fas uyruklu yolcunun kriz geçirmesi üzerine TK617 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın pilotu park yerine geri dönme kararı aldı. Panik atak krizi geçiren yolcu uçaktan indirildikten sonra sağlık ekipleri yolcuya müdahale etti. Yolcu uçaktan ambulansla alınırken THY uçağı ise gecikmeli olarak havalandı.

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