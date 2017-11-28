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Pankreas kanseri belirtileri! Pankreas kanseri nedenleri

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Pankreas kanseri belirtileri! Pankreas kanseri nedenleri
Diyabet, pankreas kanserinin belirtisi olabilir! Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, teşhisi de tedavisi de en zor kanser çeşidi olan pankreas kanseri ve cerrahisi hakkında bilgi verdi

Teşhisi ve tedavisi en zor kanser türlerinden biri olarak kabul edilen pankreas kanseri, yaşamı tehdit eden kanser nedenleri arasında dördüncü sırada yer alıyor.

Hastalığın ortaya çıkmasına neden olarak ileri yaş olsa da obezite, sigara kullanımı ve genetik faktörlere bağlı olarak gençlerde de görülebiliyor. Pankreas kanserinin diyabet ile yakın bir ilişkisi var. Diyabet bazen pankreas kanserinin ilk belirtisi olabiliyor. Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, pankreas kanseri ve cerrahisi hakkında bilgi verdi.

PANKREAS KANSERİ DİYABET İLE BELİRTİ VEREBİLİR!
Sigara kullanımı ve obezite, her tümörün oluşumunda olduğu gibi pankreas kanserinin ortaya çıkmasında da önemli rol oynar. Pankreas kanseri ile şeker hastalığı ilişkisi göz ardı edilmemelidir. Diyabet hastalığı ortaya çıktıktan sonra pankreasta hastalık gelişimi daha riskli hale gelmekte, pankreas kanseri diyabet ile belirti verebilmektedir. Bazı genetik faktörler de pankreas kanserinde etkindir ve ailesel geçiş söz konusudur. Bu açıdan aile fertlerinde pankreas kanseri olan kişilerin genellikle daha sık aralıklarla takip edilmesi gerekir. Bazı kanser türleri de pankreas kanserine eşlik edebilir ve pankreas kanserinin oluşumunu tetikleyebilir. Ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin bu açından da değerlendirilmesi önemlidir.

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