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Pantolonuna Yaptırdığı Özel Cepten Esrar Çıktı

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Pantolonuna Yaptırdığı Özel Cepten Esrar Çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından durdurulan otobüsteki bir yolcunun pantolonunun bacak arasına yaptırdığı özel cebinde 30 gram esrar ele...

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından durdurulan otobüsteki bir yolcunun pantolonunun bacak arasına yaptırdığı özel cebinde 30 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-İzmir E96 karayolu üzeri Durasıllı Mahallesi civarında oluşturulan kontrol noktasında durdurdukları bir otobüste arama yaptı. Arama sırasında bir yolcunun üzerinde 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Pantolonun bacak arasına yaptırdığı özel cebe sakladığı esrarla yakalanan H.A. (36) isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından H.A. uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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