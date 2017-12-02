Papağana 'Türkiyem' şarkısını söyletti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 10 aylık sultan papağanı Ziya, "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının melodisini ıslıkla çalıyor.

Düğünlerde saz çalarak ailesine destek olan Mehmet Şimşek, 3 aylıkken aldıkları papağana "Ziya" adını verdiklerini söyledi.

İşinde söyleyeceği şarkılara evde saz eşliğinde hazırlandığını anlatan Şimşek, " Evde sazımla hazırlık yaparken bir süre sonra Ziya'nın da bana eşlik etmeye çalıştığını fark ettim. Sonra 'Ölürüm Türkiye'm" şarkısını CD'ye çektim. Evde olmadığımız zamanlarda müzik çalara şarkıyı koydum. Papağana sürekli bu şarkıyı dinlettik. Bir süre sonra, ben saz çalarken bu şarkıya ıslıkla eşlik etmeye başladı." dedi.

Sultan papağanının şarkıyı ıslıkla çalmasının insanların ilgisini çektiğini belirten Şimşek, "Bu kuş türünü besleyenler bizi arayıp buluyor. Şarkıyı nasıl söylettiğimizi soruyorlar. Ben ve kardeşim Ramazan evde sürekli saz çalıp Ziya'ya şarkıyı söyletiyoruz. Zaten onun ezberlediği bir makam var, sürekli aynısını söylüyor. Hatta sazla farklı şarkı bile çalsak aynı şarkıyı söylüyor " dedi.

GECE GÜNDÜZ ŞARKI SÖYLÜYOR

Ramazan Şimşek ise "Evde gece gündüz 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısını söylüyor. Artık rahatsız eder duruma geldi. Ama onu çok sevdiğimiz için kızamıyoruz." diye konuştu.