Papen Mustafa’dan Depremzedelere Geçmiş Olsun Ziyareti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan depremin ardından Galatasaray'ın eski futbolcularından Papen lakaplı Mustafa Kocabey, geçmiş olsun ziyaretinde...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan depremin ardından Galatasaray'ın eski futbolcularından Papen lakaplı Mustafa Kocabey, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Futbol hayatını amatör lig takımlarından Ayvacık Belediyespor'da sürdüren 42 yaşındaki Papen Mustafa, depremde en çok zarar gören Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyüne giderek, vatandaşlara moral verdi. Depremzedelerle yakından ilgilenen Mustafa Kocabey, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.