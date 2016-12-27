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PARA CEZASI KALDIRILDI

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PARA CEZASI KALDIRILDI
Türk Metal Kırıkkalespor'un, PFDK'ya yaptığı para cezası itirazı kabul edildi. 6.500 TL'lik para cezası kaldırıldı

Türk Metal Kırıkkalespor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezasına itirazı kabul edildi. Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yapılan müzakere neticesinde; Türk Metal Kırıkkale Spor Kulübü'nün itirazının kabulüne, Türk Metal Kırıkkale Spor Kulübü hakkında, misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca verilen 6.500 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verildi."

İbrahim Akpınar/Kırıkkale

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