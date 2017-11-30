Parasızlıktan Yarım Bıraktığı Okulu 10 Yıl Sonra Derece İle Bitirdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan iki kız annesi Sevilay Yavuz (26), parasızlıktan bırakmak zorunda kaldığı liseyi, 10 yıl sonra derece ile bitirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan iki kız annesi Sevilay Yavuz (26), parasızlıktan bırakmak zorunda kaldığı liseyi, 10 yıl sonra derece ile bitirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde Çivril Halk Eğitim Merkezinde açılan açık lise programına devam eden Sevilay Yavuz, üç dönem aldığı kredilerden girdiği sınavların tamamından en yüksek notu alarak mezun oldu.

2006 – 2007 eğitim öğretim döneminde devam ettiği Çivril Kadir Kameroğlu Kız Meslek Lisesini ailesinin maddi durumu bozuk olduğu için bırakmak zorunda kalan Sevilay Yavuz, yarım bıraktığı eğitimini eşinin de desteğiyle tamamladı. Okulu bıraktıktan 3 yıl sonra Ahmet Yavuz ile evlenen Sevilay Yavuz eşine, okulunu tamamlamak ve lise diploması almak istediğini söyledi. Küçük çocukları olmasına rağmen eşinin okuma isteğine destek veren Ahmet Yavuz, eşinin Çivril Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan açık liseye kaydını yaptırdı. 550 öğrencinin eğitim aldığı açık liseye 3 dönem devam eden Sevilay Yavuz dönem sonu yapılan sınavlardan en yüksek notları alarak lise diploması almaya hak kazandı.

"Okuma aşkım bitmedi, hedefim üniversite"

Liseyi derece ile bitirmesi nedeniyle Çivril Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilen Sevilay Yavuz, üniversite sınavlarına hazırlandığını belirterek, "Liseyi bitirdim ama okuma aşkım bitmedi. Amacım üniversite sınavlarında başarılı olarak hayalimdeki eğitimi almak" dedi. Hukuk okumak istediğini sözlerine ekleyen Sevilay Yavuz, "Ama iki çocuğum ve eşim var onların sorumluluğu ile hukuk okumam çok zor olur onun için ileride Çivril'de iş imkanı da bulabileceğim tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik okuyacağım" dedi.