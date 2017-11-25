Paris’te Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında protesto gösterisi düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında protesto gösterisi düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadın ve erkek binlerce kişi, Rebuplique Meydanı'nda toplanıp, Opera meydanına kadar yürüdü. Gösteriye bazı Tür sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı görüldü. Gösteriye katılan Sophie Vengier isimle bir kadın, "Fransa'da olsun, Avrupa'nın diğer ülkelerinde olsun, Türkiye'de de olsun, kadına karşı yapılan şiddet dünyanın neresinde olursa olsun şiddet kabul edilemez mazereti olmaz, kadın-erkek bugün bunun mücadelesini veriyoruz "dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Fransa'da her 3 günde şiddette maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini, kadına karşı yapılan şiddete kayıtsız ve sessiz kalınmayacağını belirtti. Kadına yönelik şiddet olaylarının da günlük alelade suçlarmış gibi mazeret gösterilmemesi gerektiğini kaydeden Macron, kadına şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi ve her ne durumda olursa olsun şiddet uygulayanın bu eyleminin kınanması gerektiğini vurguladı.