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Paris’te Kudüs Protestosu

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Paris’te Kudüs Protestosu
Paris'in Republique Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Kudüs Filistin toprağıdır", "Kudüs Müslümanların kutsal yeridir, ne Trump'ın ne de Netanyahu'nun...

Fransa'nın başkenti Paris'te, ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi.

Paris'in Republique Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Kudüs Filistin toprağıdır", "Kudüs Müslümanların kutsal yeridir, ne Trump'ın ne de Netanyahu'nun gücü yetmeyecektir" sloganları attı. Meydanı dolduran göstericilere karşı küçük bir grup İsrail ve ABD bayrağı açıp kışkırtmada bulundu. ABD ve İsrail bayraklı kışkırtıcıların karşı kaldırımda gösterilerine devam etmesi üzerine, olayların büyümesinden çekinen polis, Kudüs gösterisinin yapıldığı meydanın dört bir yanını polis minibüsleriyle çevirip göstericilerin alandan ayrılmalarına izin vermedi.

Göstericiler Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılmasını uygun bulmadığı açıklamasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarını asıp Macron'u iş birlikçi olmakla itham ettiler. Konuşmacılar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ABD dışında 14 ülkenin, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine şiddetle karşı çıktığını belirten konuşma yaptı.

Yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının Ortadoğu barışını dinamitlemek olduğu belirtildi. İsrail'in, Filistinli katliamına başladığı belirtilerek, BM'nin bir an evvel bu konu üzerine eğilmesi isteğinde bulunuldu.

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