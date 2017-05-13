Paris’teki "Aşk Kilitleri" Mülteciler Yararına Açık Artırmada Satıldı

Turistler tarafından Paris'teki Seine Nehri üzerinde bulunan köprünün demirlerine takılan, "aşk kilitleri" mülteciler yararına açık arttırmada satıldı.

Turistler tarafından Paris'teki Seine Nehri üzerinde bulunan köprünün demirlerine takılan, "aşk kilitleri" mülteciler yararına açık arttırmada satıldı.

Çiftlerin, üzerine isimlerini yazdıkları özel yaptırılmış, ya da çevredeki işportacıdan alınmış kilitler, Paris'e gelen her turist çiftin geleneği haline gelmişti. Köprü demirlerini ağırlaştıran ve tehlikeli hale getiren ağır kilit yığınını Paris Belediyesi toplayarak, mültecilerin yararına satışa çıkaracağını duyurmuştu. Açık artırmaya çıkarılan kilitlerin küçük setinin 150-200 avro fiyat aralığında satıldığı ve en küçük setin 150 set olduğu bildirildi. Özel olarak seçilmiş kilitlerin bir kısmı, 3-5 tanelik set halinde özel sergi demirine monte edilip üzerine Eyfel minyatürü de eklenerek açık artırmaya sunuldu.

Ayrıca köprüden sökülen ve üzerinde halen kilitlerin bulunduğu 15 demir kısmın da satışa çıkarıldığı bildirildi. Satış görevlisi Paris Belediyesi'nin satıştan hiçbir gelir elde etmeyeceğini ve tüm gelirlerin mülteciler yararına 3 ayrı derneğe teslim edileceğini açıkladı.