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Park Halindeki Midibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Park Halindeki Midibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde bulunan midibüste çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde bulunan midibüste çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dikmen Mahallesi'nde N.E.'ye ait 41 VM 811 plakalı park halindeki midibüste henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili kapladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, mahalle sakinleri yangının aracın üst kısmında bulunan klimadan başladığını ve büyük bir gürültü sonrası çıktığını belirtti. Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

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