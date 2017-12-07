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Park Halindeki Minibüsün Üzerine Su Deposu Düştü

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Park Halindeki Minibüsün Üzerine Su Deposu Düştü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisine ait demir su deposu, yerinden koparak sokakta park halindeki minibüsün üzerine...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisine ait demir su deposu, yerinden koparak sokakta park halindeki minibüsün üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bozkurt Mahallesi Limoncu Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatısından düşen güneş enerjisine ait demir su deposu, park halindeki 35 YY 096 plakalı minibüsü hurdaya çevirdi. Bir öğrenci velisi tarafından çekilen fotoğraflar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Turgutlu İhsan Erturgut Okulu ve Turgutlu Anaokulunun tam karşısında gerçekleşen olayın hemen ardından çocukların öğle arası için okuldan ayrılıkları öğrenildi. Olayın çocukların derste olduğu bir zamanda olması faciayı önledi.

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