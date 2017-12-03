Park Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil elektrik kontağında meydana gelen kısa devre nedeniyle yandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Kent TOKİ konutlarında Mehmet Güneş'e ait 01 PR 710 plakalı otomobil park halinde iken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri yangını büyümeden söndürdü.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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