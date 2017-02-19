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Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Konya" nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya" nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Hacıseyitali Mahallesinde Fevzi Leblebici" ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 42 K 3947 plakalı otomobilin ön kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden duman çıktığı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobile müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Öte yandan otomobilin bagajından piknik tüpü çıktığı öğrenildi.

Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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