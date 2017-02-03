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Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerinin Çalışmaları

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Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerinin Çalışmaları
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasındaki çalışmalar devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasındaki çalışmalar devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre; şehrin her yönüyle güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bilecik Belediyesi, dört bir köşede faaliyet gösteriyor. Kentin tüm noktalarındaki cadde ve kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, bütün cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olacak noktalarda da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şehirlerarası otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları

Şehrin her yönüyle modern ve estetik bir görünüme kavuşması için birçok bölgesinde çalışma gerçekleştiren ekipler çalışmaları kapsamında inşaat çalışmaları tamamlanan, şehirlerarası otobüs terminalindeki çevre düzenleme çalışmalarını yerine getiriyor. Şehirlararası otobüs terminali, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetine girecek.

Kilit ve parke taşı çalışmaları

Bilecik'i her yeni günde güzel çalışmalar ile buluşturan Bilecik Belediyesi, çalışmalar kapsamında Bilecik Şehir Ormanı önünde kilit ve parke taşı yanı sıra cadde ve kaldırımlarında gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yerine getiriyor. Birçok faaliyet ile şehrin imarı noktasında önemli ve güzel çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, şehrin değişik noktalarındaki asfalt onarım ve bakım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde düzenleme çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde düzenleme ve yenileme çalışmaları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinin giriş bölümü başta olmak üzere birçok alanında yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerinin Çalışmaları

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerinin Çalışmaları

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerinin Çalışmaları

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