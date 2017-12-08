Park Ve Bahçeler, Şampiyonluk Kupasını Başkan Ak’tan Aldı

Keçiören Belediyesi 5. Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu ve dereceye giren takımları belli oldu.

Keçiören Belediyesi 5. Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu ve dereceye giren takımları belli oldu. Turnuvada şampiyonluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı kazanırken, takıma şampiyonluk kupasını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi.

Keçiören'in en büyük spor salonu olan Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen turnuva final maçında karşı karşıya gelen Özel Kalem Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında oynanan maçta Park ve Bahçeler Müdürlüğü sahadan 5-2 galip ayrıldı. Turnuvada 13 takım 4 grup halinde mücadele ederken, her takımın birbiriyle yaptığı 50'şer dakikalık maçların sonunda grup birincileri ve ikincileri çeyrek finale çıktı. Finale kalan takımlar arasında yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne olurken, final maçlarını Başkan Mustafa Ak da izledi.

Zabıta Müdürlüğü takımının üçüncülüğü, Fen İşleri Müdürlüğü takımının ise dördüncülüğü kazandığı turnuvada, en centilmen takım Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, en iyi teknik direktör Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden Mustafa Kabadayı ile Hasan Özyurt, en iyi kaleci Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden Turan Ünlüer olurken, turnuvanın gol kralı ise Park Bahçeler Müdürlüğü'nden Süleyman Yüksel oldu.

"Dostluk kazandı, turnuva hedefine ulaştı"

Futbol turnuvası organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Maçlara katılan müdürlüklerimizi de tebrik ediyorum. Çıkan sonuç ne olursa olsun kazanan dostluk oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün şampiyonluğu hayırlı olsun. Müsabakalar centilmence yapıldı. Biz sporu dostluk, kardeşlik ve barış için yaptık. Halka hizmet noktasında motivasyonunuzun artması ve birbirinizle daha iyi kaynaşmanız amacıyla düzenlediğimiz bu turnuva hedefine ulaştı" dedi.

Törende dereceye giren takımlara kupalarını veren Başkan Ak, ayrıca bütün katılımcılara madalya da taktı. Etkinlik toplu aile fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.