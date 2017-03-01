Park Ve Trafoların Duvarları Yazıdan Geçilmiyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkları ve trafoların duvarları yazıdan geçilmiyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkları ve trafoların duvarları yazıdan geçilmiyor.

İlçe merkezinde öğrencilerin sık kullandığı bölgelerde sprey boyalarla duvarlara çeşitli yazılar yazılması tepkiye sebep oluyor. İpar Caddesi'nde bulanan çocuk ve spor parkının duvarlarında boş yer kalmamış durumda. Vatandaşlar, "Hemen hemen her park ve trafonun duvarları sprey boyalarla kirletilmiş vaziyette. Yetkililerin bu yazıları silip duvarları boyamasını istiyoruz" diye konuştu.