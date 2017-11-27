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Parkinson Hastalığına Dikkat

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Parkinson Hastalığına Dikkat
SAMSUN (İHA) – Uzm. Dr. Osman Demir, parkinson hastalığının genellikle orta yaşta ellerde titreme ile başlayan ve beyin hasarına yol açan ilerleyici bir...

SAMSUN (İHA) – Uzm. Dr. Osman Demir, parkinson hastalığının genellikle orta yaşta ellerde titreme ile başlayan ve beyin hasarına yol açan ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Osman Demir, parkinson hastalığına dikkat çekti. Parkinson hastalığının birçok işin yapılmasını engellediğini anlatan Dr. Demir, "Günlük yaşantımızda en sık elde görülen titremeler basit olarak bilinen pek çok işin rahat yapılmasını engelliyor. Bardak tutulduğunda veya çay kahve ikramında bulunurken el titremesi sonucuyla karşı karşıya olabilirsiniz. En sık ellerde görülen titreme sağlıklı diyebileceğimiz normal kişilerde görülebilir ve fark edilmeyebilir. Kişinin ellerdeki titremesi fark edilir düzeye gelince normal olmaktan çıkar ve hastalığa dönüşebilir. Bu nedenle insanlar stresten uzak durmalı, yoğun çay ve kahve tüketmemelidir" dedi.

Hastalık hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar

Hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini ifade eden Dr. Osman Demir, "El titremesi (tremor), başparmağın kontrolsüz hareketleri, çene ve dudakta hafif titremeler parkinsonun en sık görülen belirtileridir. Ellerde titremenin duruş ve harekete göre değişik tipleri vardır. Titreme istirahatte, hareket sırasında, eller öne uzatılmış halde veya bir olaya özel olarak (örneğin; yazı yazma) ortaya çıkabilir. Ellerde titremenin şiddeti hafif olabileceği gibi yeme, içme, kişisel ihtiyaçlarını gidermede güçlük yapabilecek düzeyde çok şiddetli olabilir. Ellerde titreme ile başvuran hastaların büyük çoğunluğunda "esansiyel tremör" olarak adlandırılan iyi huylu bir durum saptanmaktadır. Sebebi bilinmemekle birlikte sıklıkla ailesel geçişlidir. Altta yatan ciddi bir hastalık yoktur. Yorgunluk , stres, kafein bu titremeyi artırabilir. Yaş ilerledikçe genellikle artış gösterir ve eller dışında kafada, dilde, bacaklarda da görülmeye başlayabilir. Sıklıklar kişinin yaşamını kısıtlayıcı ağırlıkta olmaz,ancak ince el becerisi gerektiren işlerde çalışırken zorluk çekebilirler" diye konuştu.

Parkinson hastalığının başlangıcında tek bir elde titreme olduğunu vurgulayan Demir, "Bu para sayma hareketi şeklinde kaba ve yavaş bir titremedir. Hastalığın başlangıcında hareket ile titreme kaybolur. İlerleyen dönemlerde titreme daha bariz bir hal alır. Diğer elde, vücudun diğer kısımlarında da görülebilir. Parkinson hastalarında titremenin tedavisinde hastalığa özgü ömür boyu kullanılmak üzere olan ilaçlar verilmektedir. İlaç ile tedavi edilemeyen hastalarda cerrahi ve beyin pili takılması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Titremenin tipi, karakteri, şiddeti ve dağılımı belirlendikten sonra sebebe yönelik araştırma planlayarak tedavi sağlanabilir. Kan tahlilleri, beyin ,omurilik ve sinir sistemine yönelik tetkikler yapılabilir. Elektromiyografi aleti ile yapılan özel yöntemlerle titreme analizleri yapılabilir. Altta yatan sebep saptandıktan sonra buna yönelik ilaç ve cerrahi tedaviler planlanır" şeklinde konuştu.

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