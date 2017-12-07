"Parkinson Hastalığını Tetikleyen; Pestisitler”

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, tarımda zararlı kabul edilen her türlü böcek ve bitkilere karşı kullanılan ilaç maddelerine genel olarak...

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, tarımda zararlı kabul edilen her türlü böcek ve bitkilere karşı kullanılan ilaç maddelerine genel olarak pestisit adı verildiğini belirterek "Meyve ve sebzedeki pestisitler veya diğer bazı zehirler Parkinson hastalığının oluşmasında sorumlu olabilir" dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Parkinson hastalığının oluşmasında pestistleri neden gösterdi. Büyüközer, "Meyve sizin için faydalıdır. Doğru ama her zaman değil. Herhangi bir beslenme uzmanı ya da herhangi bir doktor size bunu tavsiye edebilir. Vitamin depolanmıştır, elyaflıdır, antioksidantır ve birçok hastalıktan sizi korur. Fakat meyvenin bir de karanlık bir yüzü var. Pekçok meyve veya meyve suyu içeren bir günlük diyet, kol ve bacakta titreme, kaslarda kasılma ile tanımlanan bir hareket düzensizliği olan, Parkinson hastalığı ile ilişkilendirilmektedir. Tarımda zararlı kabul edilen her türlü böcek ve bitkilere karşı kullanılan ilaç maddelerine genel olarak pestisit adı verilmektedir. Meyve ve sebzedeki pestisitler veya diğer bazı zehirler bu hastalığın oluşmasının sorumlusu olabilir" dedi.

"Pestisitlerle ilişkilendirme birçok bulgulara bakarak kuvvetli bir tahmindir" diyen Büyüközer, "Bu sebeple, meyveyi hemen yemeye durmamalısınız. Fakat, pekçok sebeplerden dolayı daima meyveyı yıkayınız. Pestisitlerle ilişkilendirme birçok bulgulara bakarak kuvvetli bir tahmindir. Fakat pestisit kullanımının bir damgasını taşıyan meyvedeki bu etkinliği düşünmek ve tedbirli olmak mantıklıdır. Parkinson hastalığı, Sinir sistemi arasındaki iletişimin kimyasal taşıyıcısı olan beynin bir bölümünde beyin hücrelerinin hasarını içerir. Hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, fakat daha çok 30 yaştan sonra ve yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Parkinson dünyanın bütün kesimlerinde gerçekleşmektedir. Erkekler kadınlara nazaran daha fazla etkilenmektedir" şeklinde konuştu.

Araştırmacıların, uzun süre düşük düzeyde de olsa böcek öldürücü pestiside maruz kalan insanların, böcek öldürücü pestisit ilaçlara fazla maruz kalmayanlara göre yüzde 70 daha yüksek oranda Parkinson'a yakalandığını açıkladıklarını belirten Büyüközer, "Araştırmacılar, bu gruba çoğunlukla ziraatle uğraşan, çiftçi ve balıkçı gibi işçilerin dahil olduğunu belirtiyorlar. Bulgular, Harvard Toplum Sağlığı Okulu'nun daha önce öne sürdüğü pestiside maruz kalmanın Parkinson hastalığı için bir risk faktörü oluşturduğu hipotezini desteklemektedir. Kadınlardan daha fazla sayıda erkeğin hastalığa maruz kaldıklarını belirttiler; bu erkeklerin de pek çoğunun çiftçilik ve balıkçılık alanlarında çalıştıkları görüldü" dedi.

"Avrupa ülkelerinde de benzer sonuçlara rastlandı"

Büyüközer, benzer araştırmaların Avrupa ülkelerinde de yapıldığını, buralarda da benzer sonuçların gözlemlendiğini aktardı. Büyüközer, araştırmacıların gelecekteki çalışmaların riskle ilişkilendirilebilecek belirli bileşiklerin tanımlanması üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirttiğini, diğer çalışmalarda, organofosfatlar olarak adlandırılan bir kimyasal sınıfının Parkinson riski ile ilişkilendirildiğini de ifade ettiğini kaydetti.

Titremelerle başlayıp hastayı paralize eden ve sıklıkla da ölümle sonuçlanan Parkinson'un tedavisini henüz olmadığını belirten Büyüközer, "Dünyada 6.3 milyon insanın Parkinson'a yakalandığı tahmin ediliyor. Sadece ABD'de bir milyondan fazla hasta bulunmaktadır. Türkiye'de ise 120 bin Parkinson hastası bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"E vitamini, Parkinson riskini önlüyor"

E vitaminin, Parkinson riskini önlediğini söyleyen Büyüközer, "Kanada'daki Queen's Universitesinden Dr Mayhar Etminan ve arkadaşları 1966-2005 yılları arasında yayınlanmış 8 çalışmada E vitamininin Parkinson'a etkilerini inceden inceye incelemiş. Orta ve yüksek dozda E vitamininin Parkinson riskini düşürdüğü görülmüştür. Ancak, yüksek E vitamini dozu toksik etkisi gösterir. İyi bir E vitamini girişini sağlamak için yeşil yapraklı sebzelerden, sızma zeytin yağından, ceviz, fındık gibi kuru meyvelerden zengin sağlıklı ve dengeli bir diyet önerilmektedir. Bol miktarda bu gıdaların yenmesi ile Parkinson hastalığının gelişmesinin durdurulabileceği bildirilmiştir. En iyi ve en kesin çözüm ise insanlığın özüne dönmesidir. Ekolojik dengeyi de bozan, alt üst eden, her türlü kimyasallardan ve hormonlardan uzak helal ve tayyib tarıma dayalı bir yaşam tarzını yeniden oluşturmaktır" diye konuştu.