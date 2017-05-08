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Parklardaki Ağaçları Yaktılar

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Parklardaki Ağaçları Yaktılar
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde parklarda bulunan bazı ağaçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde parklarda bulunan bazı ağaçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Belediye ekiplerinin ilçedeki parklarda sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyen Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, tespit ettiği eksiklerin giderilmesi için ekiplere talimatlar verdi. Parklardaki incelemeleri sırasında bazı ağaçlara yakılarak zarar verildiğini gören Pınarbaşı, karşılaştığı manzaraya büyük tepki gösterdi. Bu görüntünün Birecik'e yakışmadığını ifade eden Pınarbaşı, yıllarca bin bir emek ve zahmetle yetiştirilen bu ağaçların, kendini bilmez birkaç cahil tarafından yakılıp, yıkılmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. Ağaçları yakanlara da seslenen Pınarbaşı, Birecik'in güzelliklerini ateşe vermekle hiçbir yere varılamayacağını kaydetti. Başkan Pınarbaşı, "Parklar bizim milli servetimiz. Bu alanları, bu ağaçları korumalıyız. Halkımıza, gençlerimize sesleniyorum, lütfen parklarımıza sahip çıkalım, bu işi sahiplenelim" diye konuştu.

Hizmetlere sahip çıkılmasını isteyen Pınarbaşı, "Biz hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu hizmetlere sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. Bu güzelliklere zarar vermek kime ne kazandırır Yazıktır, günahtır. Tüm hemşehrilerinden duyarlılık bekliyorum" dedi.

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