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Parkmetreci Köpek Yaptıklarıyla Görenleri Şaşırtıyor

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Parkmetreci Köpek Yaptıklarıyla Görenleri Şaşırtıyor
Malatya'da bir parkmetre görevlisinin mesai saatleri içerisinde yanından ayrılmayan golden cinsi köpek, yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor.

Malatya'da bir parkmetre görevlisinin mesai saatleri içerisinde yanından ayrılmayan golden cinsi köpek, yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor.

Niyazi Mısri Caddesi'nde parkmetre görevlisi olarak çalışan Alican Çağlar, nereden geldiğini bilmediği golden cinsi köpeğin kendisine işinde yardımcı olduğunu belirterek, "Birçok kişi görmeyen kadar inanmıyor ama bu akıllı köpek hız yapan araçları uyarıp, park eden sürücülere yardımcı oluyor" dedi.

Yaklaşık 1 aydır parkmetre görevlisi olarak çalıştığı Niyazi Mısri Mahallesi'ne her mesai başlangıcında gelen köpeğin zamanla alışarak hiç gitmediğini söyleyen Alican Çağlar, "Başlarda sokak köpeği zannettim ama sonradan öğrendim ki golden cinsi bir köpekmiş. Hayvanları çok seviyorum ve bu köpeği de severek yemeğimi paylaştım. Bana alışmış olacak ki, bir süre sonra yanımdan ayrılmaz oldu" diye konuştu.

"Sürücüler bu durumu şaşkınlıkla izliyor"

Çağlar, zamanla köpeğin kendisini taklit etmeye başladığını ve park eden araçlara yardım ettiğini belirterek, "Köpeğin zamanla yaptığım işi taklit etmeye başladığını fark ettim. Aracını park eden sürücülere havlayarak ve aracın etrafında dolaşarak yardımcı olduğunu şaşkınla izledim. Tabi bir süre sonra ben de buna alıştım. Tabi sürücüler bu durumu şaşkınlıkla izliyor. Bu akıllı köpek aynı zamanda tam bir hız düşmanı. Araçların ani manevra ve hız yapmalarına anında tepki gösteriyor ve araçların peşinden ayrılmayarak önünü kesiyor. İyi bir dost kazandım diye düşünüyorum. Hayvanlar insanların en iyi dostudur. Onunla bazen yemeğimi paylaşıyorum, bazen de esnaf sağ olsun karnını doyuruyor. Adını Tarkan koyduk. Tabi siz ona bu şekilde yaklaşırsanız, o sizin için canını bile verir. Umarım bir gün beni terk etmez. Bir yerlerde sahibinin olduğuna eminim, çünkü benim mesaim bittiğinde, o da tıpkı benim gibi evinin yolunu tutuyor" diye konuştu.

Parkmetreci Köpek Yaptıklarıyla Görenleri Şaşırtıyor

Parkmetreci Köpek Yaptıklarıyla Görenleri Şaşırtıyor

Parkmetreci Köpek Yaptıklarıyla Görenleri Şaşırtıyor

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