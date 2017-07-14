Parkoman’ın İsmi 15 Temmuz Şehitler Parkı Olarak Değiştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Parkorman'ın ismini "15 Temmuz Şehitler Parkı" olarak değiştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Parkorman'ın ismini "15 Temmuz Şehitler Parkı" olarak değiştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, meydanlara inen, tankların altına yatan, göğüslerini kurşunlara siper eden kahraman millet tarafından boşa çıkarılmasının yıldönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Destanı'nı yaratan şehitlerin anısına yeni bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan ve darbe girişiminin boşa çıkarılmasının ardından uzun süre Demokrasi Nöbeti'nin tutulduğu Parkorman'ın ismini "15 Temmuz Şehitler Parkı" olarak değiştirdi. 15 Temmuz Destanı'nı yaratan şehitleri saygı ve rahmetle anan Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Demokrasi Nöbeti'nin 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda tutulacağını belirtti.