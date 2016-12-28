Parkomat cezasını dava edin..

Kendimden biliyorum, kimse trafik cezalarıyla uğraşmıyor.

Mahkemeye git, gel millet uğraşmıyor.

Geçtiğimiz günlerde aracımı değiştirmek için sattım üzerinde bilmediğim üç ceza çıktı. Katlanmış, doruk noktası yapmış.

Aracını satmak istediğinde mecburen hepsini ödüyorsun.

Aslına bakarsanız mahkemeler uyarıyor..

Emsal kararlar veriyor.

Gezici radar, polis aracı olmadan tuzak gibi sivil araçla kurulan radarların hiçbiri geçerli değil.

Mobeselerden yazılanlar da.

Çünkü trafik suçu bireysel bir suçtur. Araç suç işlemiyor, kişi işliyor. O nedenle de onun ehliyetine ceza puanı yazılıyor.

Aracımı birine versem, hız ihlali yapsa, plakadan ceza bana geliyor.

Yüzlerce dava var. Hem de emsal niteliğinde. Mahkemeler iptal ediyor.

Radarın 'trafik akışını düzenlemek için kullanılması gerektiğini söylüyor'. Ceza kesmek için radar kurulmaz. Trafik polisi görünür olacak ki, kişi aracına çeki düzen versin.

Ama anlatmak mümkün mü?..

Kim uyguluyor ki.

Ceza kesmek marifet ya bizde. Arkandan postalıyorlar.

Baruthane mevkiine Samsun'dan giderken bugün dikkat edin.

Sheraton’u geçince radar gözüktüğünde solda 70+50+50 yazıyor.

Ama ilginçtir, hemen 100 metre bile gitmeden 70+70+50 yazıyor.

Aslında doğrusu ikinci yazan. Ama birinci tabelayı almayı bile unutmuş olmalılar.

Vatandaşın kafasını karıştıracaklar ya.

Bakın şimdi Samsun'da yaşanan parkomat olayına.

Vatandaş canından bezmiş.

Millet kendi yoluna aracı park ederken para ödüyor.

Değnekçi misali. Bu biraz daha teknolojik kullanım şekli. Para at, makbuz al filan.

Almadın mı cezayı yapıştırıyor.

Sanki kamu görevlisi.

Bir de aracın fotoğrafını da çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun'un başına sardığı bir sıkıntı açıkçası.

Vatandaş işyerinin önüne, evinin önüne aracını park edemiyor, nasıl bir uygulamadır anlaşılır değil.

Ama bakın Samsun 2. İdare Mahkemesi e diyor..

Öyle bir karar vermiş ki, emsal olmasının yanına 'bir hukuk dersi adeta'.

Tüm cezaları iptal ettiği gibi avukat ücretiyle birlikte iadesine hükmetmiş.

Bana göre Samsun'da parkomatı bitiren bir hüküm.

Mahkeme parkomat uygulamasının Anayasa'nın 125. maddesine aykırılık teşkil ettiği vurgulamakla aslında vatandaşa da yolu göstermiş.

Mahkemeye git. Cezayı yargıya taşı.

Çünkü hukuk dışı bir uygulamayla hukuk dışı ceza kesiliyor, hukuk dışı park ücreti alınıyor.

Davanın avukatı da bakın ne diyor: Samsun 2. İdare Mahkemesinin verdiği karar, itiraza ya da temyize kabil olmayıp kesin bir karardır. Yani bu kararın istinaf yargılaması ya da temyiz incelemesi neticesinde bozulması söz konusu değildir. Bu cezaları vatandaşlar çekinmeden mahkemeye versin. Vatandaşımızın mağduriyetini mahkemeler çözecektir."

Yani ne yapıyoruz, dava ediyoruz o park cezalarını.

Bence Samsun bu sıkıntıdan kurtulmalı.

Büyükşehir Belediyesi başlattığı bu uygulamayı 'vatandaşın menfaatine kaldırmalı'.

Samsunluyu düşünüyorsa elbette.

Yargı kararlarında yaptıkları imar uygulamasına yapılan atıfları üzerlerine alınırlarsa tabi ki..

Alınır mı, bence zor gözüküyor.

Parkomatçılarla sürücüler cezadır, makbuzdur 'didişir'..

Hatta vatandaşın kanı bile akar..

Çözüm; kökten kaldırılmalı.

Kaldırmazlarsa vatandaşın yapacağı bir şey var..

Mahkemeye gidecek, hem cezayı iptal ettirecek, hem de avukat vekalet ücretini ödettirecek.

O parkomatın 'para aldığı yol kenarı' kamuya açıktır ve kamunun malıdır..

Size ne oluyor.

İllaki birilerine rant sağlanacaksa, 'imara açılmamış yerleri aldırın', sonra sağından solundan bulvar geçirin, diktirin koca kuleleri olsun bitsin' değil mi?..

Örnekleri var.

Ama yol kenarlarını vatandaşa bırakın..