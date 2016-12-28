  • BIST 76.793
  • Altın 129,866
  • Dolar 3,5314
  • Euro 3,6969
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Parkomat cezasını dava edin..

» »
A.YENER CABBAR

Kendimden biliyorum, kimse trafik cezalarıyla uğraşmıyor. 
Mahkemeye git, gel millet uğraşmıyor.
Geçtiğimiz günlerde aracımı değiştirmek için sattım üzerinde bilmediğim üç ceza çıktı. Katlanmış, doruk noktası yapmış. 
Aracını satmak istediğinde mecburen hepsini ödüyorsun. 
Aslına bakarsanız mahkemeler uyarıyor.. 
Emsal kararlar veriyor. 
Gezici radar, polis aracı olmadan tuzak gibi sivil araçla kurulan radarların hiçbiri geçerli değil. 
Mobeselerden yazılanlar da.
Çünkü trafik suçu bireysel bir suçtur. Araç suç işlemiyor, kişi işliyor. O nedenle de onun ehliyetine ceza puanı yazılıyor. 
Aracımı birine versem, hız ihlali yapsa, plakadan ceza bana geliyor.
Yüzlerce  dava var. Hem de emsal niteliğinde. Mahkemeler iptal ediyor. 
Radarın 'trafik akışını düzenlemek için kullanılması gerektiğini söylüyor'. Ceza kesmek için radar kurulmaz. Trafik polisi görünür olacak ki, kişi aracına çeki düzen versin.
Ama anlatmak mümkün mü?..
Kim uyguluyor ki.
Ceza kesmek marifet ya bizde. Arkandan postalıyorlar. 
Baruthane mevkiine Samsun'dan giderken bugün dikkat edin.
Sheraton’u geçince radar gözüktüğünde solda 70+50+50 yazıyor. 
Ama ilginçtir, hemen 100 metre bile gitmeden 70+70+50 yazıyor. 
Aslında doğrusu ikinci yazan. Ama birinci tabelayı almayı bile unutmuş olmalılar. 
Vatandaşın kafasını karıştıracaklar ya. 
Bakın şimdi Samsun'da yaşanan parkomat olayına. 
Vatandaş canından bezmiş. 
Millet kendi yoluna aracı park ederken para ödüyor.
Değnekçi misali. Bu biraz daha teknolojik kullanım şekli. Para at, makbuz  al filan.
Almadın mı cezayı yapıştırıyor. 
Sanki kamu görevlisi. 
Bir de aracın fotoğrafını da çekiyor. 
Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun'un başına sardığı bir sıkıntı  açıkçası. 
Vatandaş işyerinin  önüne, evinin  önüne aracını park edemiyor, nasıl bir uygulamadır anlaşılır değil. 
Ama bakın Samsun 2. İdare Mahkemesi e diyor.. 
Öyle bir karar vermiş ki, emsal olmasının yanına 'bir hukuk dersi adeta'.
Tüm cezaları iptal ettiği gibi avukat ücretiyle birlikte iadesine hükmetmiş. 
Bana göre Samsun'da parkomatı bitiren bir hüküm. 
Mahkeme parkomat uygulamasının Anayasa'nın 125. maddesine aykırılık teşkil ettiği vurgulamakla aslında vatandaşa da yolu göstermiş. 
Mahkemeye git. Cezayı yargıya taşı. 
Çünkü hukuk dışı bir uygulamayla hukuk dışı ceza kesiliyor, hukuk dışı park ücreti alınıyor. 
Davanın avukatı da bakın ne diyor: Samsun 2. İdare Mahkemesinin verdiği karar, itiraza ya da temyize kabil olmayıp kesin bir karardır. Yani bu kararın istinaf yargılaması ya da temyiz incelemesi neticesinde bozulması söz konusu değildir. Bu cezaları vatandaşlar çekinmeden mahkemeye versin. Vatandaşımızın mağduriyetini mahkemeler çözecektir." 
Yani ne yapıyoruz, dava ediyoruz o park cezalarını.
Bence Samsun bu sıkıntıdan kurtulmalı. 
Büyükşehir Belediyesi başlattığı bu uygulamayı 'vatandaşın menfaatine kaldırmalı'.
Samsunluyu düşünüyorsa elbette. 
Yargı kararlarında yaptıkları imar uygulamasına yapılan atıfları üzerlerine alınırlarsa tabi ki.. 
Alınır mı, bence zor gözüküyor.
Parkomatçılarla sürücüler cezadır, makbuzdur 'didişir'..
Hatta vatandaşın kanı bile akar.. 
Çözüm; kökten kaldırılmalı.
Kaldırmazlarsa vatandaşın yapacağı bir şey var..
Mahkemeye gidecek, hem cezayı iptal ettirecek, hem de avukat vekalet ücretini ödettirecek.
O parkomatın 'para aldığı yol kenarı' kamuya  açıktır  ve kamunun malıdır..
Size ne oluyor.
İllaki birilerine rant sağlanacaksa, 'imara açılmamış yerleri aldırın', sonra sağından solundan bulvar geçirin, diktirin koca kuleleri olsun bitsin' değil mi?..
Örnekleri var.
Ama yol kenarlarını vatandaşa bırakın..

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Haber Scripti