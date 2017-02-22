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Parkomat'ın yeni aldatmacası

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Parkomat'ın yeni aldatmacası
Davalık olan parkomat sisteminde kesilen cezanın reddedildiğini belirten mahkeme kararı kentin işlek yerlerine asıldı. Tüketiciler Birliği Başkanı Bolat, "Ceza kesilen vatandaş icraya başvurması gerekiyordu. O nedenle reddedildi" dedi

Samsun'da yasallığı tartışılan ve kestiği cezalar nedeniyle sürücüleri canından bezdiren Büyükşehir Belediyesi'nin parkomat uygulaması hakkında mahkeme geçtiğimiz günlerde emsal bir karar verdi. Samsun 2. İdare Mahkemesi 704 lira ceza kesilen bir vatandaşın başvurunu değerlendirdi ve 'Parkomatın park cezalarını' hukuk dışı olduğunu vurgulayıp cezayı iptal etti. Parkomat Sistemi'ni işleten Park Tek firması ise bir vatandaşa kesilen cezanın iptal talebinin reddeden 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını sistemin cihazlarına astı.

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Samsun Tüketiciler Birliği Başkanı Avukat Arslan Bolat, ceza kesilen vatandaşın yanlış yere başvurduğunu belirtti. Bolat 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği ceza iptal kararında parkomat sistemin hukuka aykırılık teşkil ettiği tespitine yer verildiğini hatırlatarak, "Ceza kesilen vatandaş yanlış yere müracaat etti. İcraya başvurması gerekiyordu. 7 gün içerisinde parkomat sistemini işleten Park Tek firmasının dava açması gerekiyor. Ancak yasal dayanağı olmadığı için açamıyorlar. Sistemin yasal olmadığını zaten aldırdığımız mahkeme kararı ile ortaya koyulmuştu" dedi.

PARKOMAT ANAYASA AYKIRI 
Geçtiğimiz günlerde karar veren 2. İdare Mahkemesi ise cezaların iptali yönünde verdiği kararda,  parkomat olarak hayata geçirilen yerlerin yol olarak değerlendirildiği, bu yolların kamunun kullanımına açık olması nedeniyle ticari kazanç elde edilen yol üstü otopark alanlarına dönüştürülmesinin hukuka aykırı olduğunu  vurguladı. Mahkeme tüm bu gerekçeler doğrultusunda imar planında yol olarak belirlenen alanlarda ücretli otopark parkomat uygulamasına geçilmesine yönelik düzenlemeler getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin son aldığı imar planının hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Mahkeme parkomat uygulamasının Anayasa'nın 125. maddesine aykırılık teşkil ettiği vurgulayarak, söz konusu uygulamada kesilen cezaların iptal edilen parkomat yönetmeliğine göre düzenlediğinin altını çizdi. 

Zekeriya FIRAT / Özel Haber

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