PARKTEK'TEN KAMUOYUNA 'BARIŞALIM' ÇAĞRISI

PARKTEK İÇİN HERKESİN BEKLEDİĞİ KARAR SAMSUN 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN GELDİ..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DE DANIŞTAY KARARINA UYARAK ALINAN ÜCRETLERİN YASAL OLDUĞUNA KARAR VERDİ.

DANIŞTAYDAN SONRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DE İCRA BASKISI ALTINDA ÖDEDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ VATANDAŞIN DAVASINI REDDEDEREK ALINAN ÜCRETLERİN YASAL OLDUĞUNA , ÜCRETLERİN VATANDAŞA İADESİ GEREKMEDİĞİNE İTİRAZ YOLU KAPALI OLMAK ÜZERE KESİN OLARAK KARAR VERDİ.

Aracına ait park borcunu Parktek Otopark İşletmeciliğine ödeyen vatandaş ; ödemesinin akabinde ‘ ben bu parayı icra tehdidi altında ödedim , alınan para yasal değil , iadesi gerekiyor ’ diyerek Samsun 4.Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.Mahkemece yapılan yargılamada Belediyeden ukome kararları , büyükşehir belediyesi meclisi kararları , idare mahkemelerinden de görülen tüm davalara ilişkin dosyalar ve danıştay kararı getirtilmiş , yapılan inceleme sonucunda mahkemece danıştay kararına da atıf yapılarak ; uygulamanın yasal olduğu , nitekim uygulamanın danıştay denetiminden de geçtiği’ belirtilerek , vatandaş tarafından açılan davanın reddine ; alınan ücretlerin yasal olduğuna ; dava konusu edinilen park ücretlerinin hukuki varlığını koruyan UKOME kararları uyarınca alınması sebebi ile yasaya aykırı bir durum söz konusu olmadığına karar verildi.

DAVA ve İCRA İLE BİRLİKTE BORÇ İKİ KATINA ÇIKTI

Dava açılış masraf ve harçları ; davacı vatandaş üzerinde kaldığı gibi ; davayı kaybetmesi sebebi ile mahkemece şirket avukatı lehine 1.875-TL de vekalet ücretine hükmedildi.Yaniicra takip masraf ve harçları , dava vekalet ücreti olmak üzere vatandaşın borcu bu dava ile 2 katına çıktı.1800-TL olan park borcu itiraz sonucu 4000-TL ye çıkarak şirket tarafından vatandaştan misli ile tahsil edildi.

EMSAL OLAN BU KARARIN AKABİNDE ŞİRKET TARAFINDAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDEN VATANDAŞLARA SERİ ŞEKİLDE DAVALARIN AÇILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Şirket genel müdürü Ömer Gürcan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi ; ‘ Bazı vatandaşlar ‘’danıştayın yönetmeliğe ilişkin kararını değil ; bize bu ücretin alınması yasaldır’’ diye karar getirin diyordu..Bu karar tamda bu cümleleri içeren ; yönetmeliğin irdelenmesinin yanında alınan ücretin yasal olduğuna ilişkin doğrudan kanaat getiren bir karardır.Hem idare mahkemelerinden ; hem ceza mahkemelerinden ; hemde asliye hukuk mahkemesinden lehimize kararlar verilmekte.Aleyhimize bir tane bile karar bulunmamakta.Basında bir dönem bir takım yanlış haberler yapıldı.Kabahatlar kanuna göre kesilen ceza tutarları ile şirketimizce tahsil edilen park ücretleri birbirine karıştırılarak sanki bizi ilgilendiren bir karar varmış gibi ; kabahatlar kanununa göre kesilen cezalara yönelik kararlar şirketimiz uygulaması ile bağdaştırılmaya çalışıldı.O zaman da dediğimiz gibi biz ceza yazmıyoruz.Biz park ücreti talep ediyoruz.Bunu da kendi irademize göre değil ; ukome kararları ile belirlenen tarifelere göre tahsil edebiliyoruz.Başından sonuna kadar tüm aşamalarımız yasal mevzuata uygun şekilde devamlılığını sürdürmektedir.Nitekim geçtiğimiz ayda da dediklerimizi tam olarak Samsun 4.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davamız ile de ispat ettik.Alınan ücretlerin ceza değil park ücreti olduğu ; uygulamanın danıştay denetiminde geçtiği , ve tarifelerin ukome kararlarına göre belirlenerek tahsil edildiği gerekçesi ile mahkemece ; şirketimiz lehine karar verilmiş ; uygulamada yasaya aykırı bir durum olmadığı bir kere daha mahkeme kanalı ile kabul edilmiştir.Biz devamlı uyarılar yaptık ; lakin uyarılara kulak vermeyenler için geçen aydan itibaren ; icra takibine itiraz eden vatandaşların davalarını da bir hayli hızlandırdık..Davalarla masraflar 2-3 katına çıkmakta..Biz vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz.Bu sebeple davaya mahal vermeden ödemelerin düzenli yapılmasını rica ediyoruz. http://parktek.com.tr/ adresinden plaka sorgulama linkinden borcunuzu öğrenebilir ; icra takibi ve dava açılmasına mahal vermeden yani borcunuz ikiye katlanmadan ; size sağladığımız ödeme kolaylıkları ile borcunuzu kolaylıkla ödeyebilirsiniz."