MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, parlamenter sistemi iyi uygulayamadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemi istikrara katkı sağlayacak. Kampanyayı huzurlu bir şekilde sürdüreceğiz" dedi

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Referandumun, fikirler çerçevesinde ve festival tadında geçmesini arzu ettiğini dile getiren MHP'li Usta, "Artık kavga merkezli değil, yapıcı fikirlerle, ülkemizin ve milletimizin iyiliği için bu süreci yürütmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, hepimiz için geçerli olacak. Katı bir politikayla, keskin ifadelerle sürece katkı sağlayamayız" dedi. Önemli olanın sistem olmadığını, adil ve demokratik bir yönetim tarzı olduğunu ifade eden Usta, "Biz parlamenter sistemi iyi uygulayamadık.Cumhurbaşkanlığı sistemi istikrara katkı sağlayacak. Kampanyayı huzurlu bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.