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Parmağı Metale Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

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Parmağı Metale Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde parmağı metale sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde parmağı metale sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde evde oyun oynarken parmağını metal bir demire sıkıştıran ilkokul öğrencisi S.D. acı içerisinde bağırmaya başladı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri çocuğu ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil polikliniğinde müdahalesi yapılan S.D'nin parmağındaki metal çıkarılamayınca Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri küçük çocuğun parmağını sıkıştırdığı metal parçayı elektrikli testereyle keserek çıkartabildi. Kurtarma çalışması sırasında ağlayan S.D. daha sonra itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Parmağında şişme meydana gelen S.D. yapılan tedavi ardından hastaneden taburcu edildi.

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