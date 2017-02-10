Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 15 yaşındaki gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 15 yaşındaki gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ç., parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mustafa Ç.'yi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek, parmağındaki yüzüğü doktor gözetiminde keserek çıkardı. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Mustafa Ç., hastaneden ayrıldı.