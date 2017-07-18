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Parmak Bebek Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

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Parmak Bebek Ambulans Helikopterle Sevk Edildi
Gümüşhane'de 27 haftalık gebe genç annenin düşük doğum ağırlıklı 500 gram doğan bebeği ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi.

Gümüşhane'de 27 haftalık gebe genç annenin düşük doğum ağırlıklı 500 gram doğan bebeği ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, hamilelik sürecinin henüz 7. ayında olan M.C. isimli anne, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde düşük ağırlıklı doğum yaparak 500 gram ve parmak bebek olarak nitelendirilen bebeğini dünyaya getirdi.

Bölge illerinden en yakında yeni doğan yoğun bakımı araştıran 112 Acil Servis komuta merkezi Trabzon'daki bir özel hastanede yer bulunca durumun aciliyetine binaen bu kez ambulans helikopter talep etti.

Trabzon'dan kalkan helikopter minik bebeği saat 10.30 sıralarında Gümüşhane'den alarak Trabzon'a götürdü. Bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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