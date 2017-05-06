Paşa Boş Tribünleri Seviyor

Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenen Kasımpaşa, rakibine karşı son galibiyetini yine boş tribünlere karşı almıştı.

Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenen Kasımpaşa, rakibine karşı son galibiyetini yine boş tribünlere karşı almıştı. Lacivert-beyazlılar, 19 Nisan 2014'te Galatasaray'ı, TT Arena'da 4-0'la geçmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. Haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, puanını 40'a yükseltirken, rakibini de 3 sezon sonra yenmeyi başardı. 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a konuk olan lacivert-beyazlı ekip, seyircisiz oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 4-0'la geçmeyi başarmıştı. Mancini yönetimindeki Galatasaray, boş tribünler önünde ağırladığı rakibi karşısında 6. dakikada Hakan Balta'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı. Scarione (2), Viudez ve Yalçın Ayhan'ın golleriyle kazanan Kasımpaşa, o tarihten bu yana Galatasaray'la oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı. Kasımpaşa, 3 sezon aranın ardından yine boş tribünler önünde rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.