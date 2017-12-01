Pasajdaki Hırsız Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Şanlıurfa'da bir pasaja girip 4 ayrı iş yerini soyan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Şanlıurfa'da bir pasaja girip 4 ayrı iş yerini soyan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bir pasaja girip 4 ayrı iş yerini soyan A.G. isimli şahıs önce güvenlik kameralarına, daha sonra ise polise yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer olayda ise, Yavuz Selim, Akabe, Haleplibahçe ve Cengiz Topel Mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hırsızlığı gerçekleştiren şahısların R.K. ve S.D. oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan R.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların evlerin açık balkon kapısından girerek hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.