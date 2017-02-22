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Pascal Ve Püskül’ün Şaşırtan Dostluğu

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Pascal Ve Püskül’ün Şaşırtan Dostluğu
Artvin'de yaşayan Mürüvvet ve Uğur Aktaş çiftinin beslediği Pascal isimli köpek ve Püskül isimli kedinin dostluğu şaşırtıyor.

Artvin'de yaşayan Mürüvvet ve Uğur Aktaş çiftinin beslediği Pascal isimli köpek ve Püskül isimli kedinin dostluğu şaşırtıyor. Püskül isimli kedi ile Pascal isimli köpek birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Birbirlerine düşman olarak bilinen köpek ve kedinin dostluğunun görenlerin ilgi odağı olurken, Aktaş çifti, kedi ve köpeklerin birbirine gösterdiği sevgiyi ve sahiplenmeyi insanların da göstermesi gerektiğini belirttiler. Aktaş çifti, "Paskal ve Püskül ikisi de birbirleriyle dostlar, gün boyu birbiriyle şakalaşıp oynuyorlar. Köpeğimiz Paskal ile Püskülü oyun oynamasını görenler şaşırıyorlar. Kedi ve köpekten dost olmaz diyorlar" ifadelerini kullandı.

Pascal Ve Püskül’ün Şaşırtan Dostluğu

Pascal Ve Püskül’ün Şaşırtan Dostluğu

Pascal Ve Püskül’ün Şaşırtan Dostluğu

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