Pasinler’de Çiftçilere Sertifika Verildi

"Sizin Kaydınız Bizim Kaygımız" isimli AB projesi kapsamında KUDAKA tarafından Erzurum, Erzincan ve Bayburt ve ilçelerde düzenlenen mesleki eğitimler devam...

"Sizin Kaydınız Bizim Kaygımız" isimli AB projesi kapsamında KUDAKA tarafından Erzurum, Erzincan ve Bayburt ve ilçelerde düzenlenen mesleki eğitimler devam ediyor.

KUDAKA, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, Pasinler Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile "Düzenlenen İyi Tarım Uygulamaları" konulu eğitim ilçede büyük ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen eğitim seminerinde KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdögen, Pasinler TSO Meclis Başkanı Aydın Taşbaşı ve Pasinler Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Hamza Moroğlu birer konuşma yaptı.

Seminerin sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.