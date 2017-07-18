Pasta Çıraklık Eğitimi Alan Kursiyer Artık Usta Oldu

Efeler Belediyesi, İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Pasta Çıraklık Eğitimi" kursu dönem mezunlarını...

Efeler Belediyesi, İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Pasta Çıraklık Eğitimi" kursu dönem mezunlarını verdi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, kursun son gününde kursiyerleri ziyaret ederek, kursa gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Efeler Belediyesi, İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen 5 haftalık "Pasta Çıraklık Eğitimi" kursu sona erdi. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yerinin içerisinde bulunan Efeler Belediyesi Fatih Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen kursun son eğitim gününde Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan kursiyerleri ziyaret etti. Kurs Öğretmeni Vildan Hoşer ve Esra Kasap'dan kurs hakkında bilgiler alan Başkan Özakcan, kursiyer kadınlarla da sohbet etti. Başkan Özakcan'a ziyaretinde Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu'da eşlik etti.

Kursiyerlerin kendi elleriyle hazırlayarak kendisine ikram edilen yiyeceklerin tadına bakan Başkan Özakcan, kadınlara tam not verdi. Kursiyerlerin kursta öğrendiklerini sahada uygulayarak ev ekonomisine katkıda bulunabileceğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Kursiyerlerimiz 5 hafta süren kursumuz boyunca pasta, börek, kek, poğaça, tatlı ve tuzlu kurabiyelere kadar bir çok çeşit işleri daha profesyonelce yapmayı öğrenerek, var olan bilgilerine yeni bilgiler kattılar. İnşallah önümüzdeki günlerde giderek artan sayılarla kadınlarımıza bu eğitimi vermeye devam ederek, mutfaklarını daha da zenginleştirme imkanı yaratacağız. Kendilerini ilgilerinden dolayı ayrı ayrı kutluyor, girişimcilik ruhu ile atılacakları yeni işlerinde başarılar diliyorum" dedi.