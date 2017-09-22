Pastaneciyi Öldüren Kar Maskeli Saldırgan İle Azmettiricisi Yakalandı

Bursa'da pastaneciyi öldüren kar maskeli katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

Bursa'da pastaneciyi öldüren kar maskeli katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde pastane işleten 34 yaşındaki Mehmet Öztürk sabah saatlerinde iş yerini açtığı esnada kimliği tespit edilemeyen ve yüzünde kar maskesi bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Konu ile ilgili soruşturma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay gecesi bölgede bulunan 910 araç ve çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Hayatını kaybeden Mehmet Öztürk'ün bağlantılarını kontrol eden polis, şüpheli olarak tespit edilen H.S(40) ve İ.Ç(32) isimli şahısların olay gecesi H.S'ye ait kırmızı renkli araçla olayın olduğu bölgeye geldikleri ve çevrede bir süre iş yerinin açılmasını bekledikten sonra İ.Ç'nin kar maskesi ile işyerine girerek Mehmet Öztürk'e ateş ettiği ve iki şüphelinin araçla kayıplara karıştığı tespit edildi. Olayın azmettiricisi olduğu öğrenilen ve bir süre önce yakalanan H.S tutuklanırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda suç aleti silahı kullandığı belirlenen İ.Ç'yi de Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla gözaltına aldı. Zanlı sorgusu yapılmak üzere akşam saatlerinde emniyet müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili tarafların arasında antika eşya satımı ile ilgili husumet olduğu belirtildi. Olayla ilgi tahkikat sürüyor.