Patlama Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlatıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saat 21.45 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken patlama sonrası yakınlarından haber alamayan bazı vatandaşlar, olay yerine gelerek bilgi almaya çalıştı. Yaklaşık 20 kilometre ötedeki kırsal mahallelerden bile duyulan patlamada iki kilometre alan içerisindeki bazı binalarda hasar meydana geldi. Bazı evlerin camları ve pencereleri kırılırken patlamanın şiddetiyle bomba yüklü aracın parçaları yaklaşık 500 metre ileriye kadar fırladı.

Vali hastanede ve olay yerinde inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Patlama nedeniyle çevredeki binalar tamamen boşaltılırken güvenlik şeritleri çekilen bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vali Tuna, hastane ziyareti sonrası herhangi bir açıklama yapmazken saldırıda yüzlerce kilo patlayıcının kullanıldığı tahmin ediliyor.

22 kilometre öteden duyduk

Patlamada emniyet lojmanlarında bekçi olan yakınına ulaşamayan bir vatandaş, 22 kilometre ötedeki kırsal mahalleden patlamayı duyduklarını ve evlerinde sarsıntı meydana geldiğini ifade etti. Emniyet lojmanlarında bekçi olan bir yakınlarından haber alamadıklarını söyleyen şahıs, yakınının ne Viranşehir ve Şanlıurfa'daki hastanelerde ne de enkaz altında olmadığını dile getirerek kendisine ulaşamadıklarını belirtti.

Patlamada evinde hasar meydana gelen başka bir vatandaş ise, bunu yapanın insan olmadığını belirterek saldırıya tepki gösterdi.