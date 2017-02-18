  • BIST 88.830
  • Altın 144,240
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -5 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 0 °C

Patlama Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlatıldı

» »
Patlama Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlatıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saat 21.45 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken patlama sonrası yakınlarından haber alamayan bazı vatandaşlar, olay yerine gelerek bilgi almaya çalıştı. Yaklaşık 20 kilometre ötedeki kırsal mahallelerden bile duyulan patlamada iki kilometre alan içerisindeki bazı binalarda hasar meydana geldi. Bazı evlerin camları ve pencereleri kırılırken patlamanın şiddetiyle bomba yüklü aracın parçaları yaklaşık 500 metre ileriye kadar fırladı.

Vali hastanede ve olay yerinde inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Patlama nedeniyle çevredeki binalar tamamen boşaltılırken güvenlik şeritleri çekilen bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vali Tuna, hastane ziyareti sonrası herhangi bir açıklama yapmazken saldırıda yüzlerce kilo patlayıcının kullanıldığı tahmin ediliyor.

22 kilometre öteden duyduk

Patlamada emniyet lojmanlarında bekçi olan yakınına ulaşamayan bir vatandaş, 22 kilometre ötedeki kırsal mahalleden patlamayı duyduklarını ve evlerinde sarsıntı meydana geldiğini ifade etti. Emniyet lojmanlarında bekçi olan bir yakınlarından haber alamadıklarını söyleyen şahıs, yakınının ne Viranşehir ve Şanlıurfa'daki hastanelerde ne de enkaz altında olmadığını dile getirerek kendisine ulaşamadıklarını belirtti.

Patlamada evinde hasar meydana gelen başka bir vatandaş ise, bunu yapanın insan olmadığını belirterek saldırıya tepki gösterdi.

Patlama Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlatıldı

Patlama Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlatıldı

Patlama Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlatıldı

Patlama Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlatıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma Hırsızlık Çetesini Çökertti17 Şubat 2017 Cuma 22:58
  • Hırsızlık Şüphelisi Bir Kişiyi Yaralayarak Kaçtı17 Şubat 2017 Cuma 22:53
  • Viranşehir’deki Terör Saldırısı17 Şubat 2017 Cuma 22:53
  • Karayılan’ın Sağ Kolu Nusaybin’de Öldürüldü17 Şubat 2017 Cuma 22:23
  • Buzlanan Yolda Tır Devrildi: 1 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 22:03
  • Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Hayatını Kaybetti17 Şubat 2017 Cuma 21:58
  • Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın17 Şubat 2017 Cuma 21:58
  • Bartın’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 21:53
  • Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Hastane Otoparkında Silahlı Saldırı İhbarı Polisi Alarma Geçirdi17 Şubat 2017 Cuma 21:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti