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Patlamada Hasar Gören Binalar Branda İle Kapatıldı

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Patlamada Hasar Gören Binalar Branda İle Kapatıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bombalı saldırı sonucu hasar gören binalar branda ile kapatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bombalı saldırı sonucu hasar gören binalar branda ile kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik dün gece düzenlenen bombalı saldırıda hasar gören binalar, brandalar ile kapatıldı. Olay yerindeki çalışmalarını büyük oranda tamamlayan ekipler, binaların bazı kısımlarını branda aile kapattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar da olay yerine gelmeye başladı.

Çevredeki binalarda oturan ve dün gece yaşanan patlamanın ardından evlerini boşaltıp geceyi başka yerde geçiren vatandaşlar, olay yerine gelerek evlerinin durumu hakkında yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

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