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Patlamada Yaralanan 4 Asker Hakkari’ye Getirildi

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Patlamada Yaralanan 4 Asker Hakkari’ye Getirildi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan 4 asker Hakkari Devlet Hastanesine...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan 4 asker Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Esendere Beldesi'nden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu 4'ü ağır olmak üzere 17 asker yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden durumu ağır olan 4 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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