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Patlayan Su Borusunu Sürücüler Oto Yıkamaya Çevirdi

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Patlayan Su Borusunu Sürücüler Oto Yıkamaya Çevirdi
Karabük'te patlayan su borusundan fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri durumu fırsata çevirerek araçlarını yıkadı.

Karabük'te patlayan su borusundan fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri durumu fırsata çevirerek araçlarını yıkadı. İlginç görüntülerin çıktığı o anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde patlayan ve boşa akan tazyikli suyu gören araç sahipleri sırayla suyun önünde manevralar yaparak araçlarını yıkadı. Boşa akan suyu araç yıkayarak değerlendiren Karabüklü araç sahiplerinin ortaya çıkardığı görüntüleri cep telefonu ile çeken bir kişi "abisining" adlı sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler 2 gün içinde 661 bin görüntüleme ve 5 binin üzerinde paylaşım aldı.

Ayrıca görüntülere yapılan 500 civarında değişik yorumlar ise kahkahaya boğdu.

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