Patlayıcı Yüklü Minibüste Pkk Şüphesi

Bahçelievler'deki polisi alarma geçiren şüpheli minibüste yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Bahçelievler'deki polisi alarma geçiren şüpheli minibüste yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi. Yapılan inceleme sonrasında minibüsteki patlayıcı maddenin terör örgütü PKK'yı işaret ettiği öne sürüldü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şirinevler Çavuş Caddesi üzerinde park halindeki şüpheli bir minibüs, emniyet güçlerini alarma geçirdi. Minibüsün bulunduğu bölgenin çevresindeki bazı sokaklar güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, şüpheli araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele polisi ile bomba imha uzmanlarınca incelendi. Güvenlik güçlerince yapılan detaylı incelemede araçta yüklü miktarda patlayıcının bulunduğu kaydedildi.

Arkasındaki örgütün ise terör örgütü PKK'yı işaret ettiği ileri sürülürken, minibüste ele geçirilen ve etkisiz duruma getirilen patlayıcının ardından, olay ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan patlayıcı dolu aracın ilçe merkezine bırakılmasıyla ilgili olarak kuşkuluların belirlenebilmesi için çevredeki tüm kapalı devre güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Minibüs daha detaylı incelenmek üzere olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürülürken, polis, bölgede kuşkulu başka araç olup olmadığını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.