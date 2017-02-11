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Patnos’ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Patnos’ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Patnos Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Selçuk Albayrak, Patnos Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf İçen, Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi ve çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantıda konuşan,TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Selçuk Albayrak, bu yıl çiftçilere büyük bir müjde vereceklerini belirtterek, "İlk defa kuraklık, tarımsal sigorta kapsamına alınıyor. Burada çiftçinin ödeyeceği yüzde 60'lık primi devlet ödeyecek, yüzde 40'lık primi ise çiftçilerimizin vereceği, bu uygulama için 28 Şubat tarihinin son gün. Bu tarihe kadar çiftçilerimiz buğdaylarını sigortalamaları gerekiyor" dedi.

Patnos Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf İçen ise, çiftçilerin tarım desteklemeleri ve sigortaları hakkında sorulan sorulara kurum olarak tek tek cevap verdiklerini söyledi. İlçede her konuda ziraat odası ile birlikte hareket ettiklerini belirten İçen, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını,2017 yılının eğitim yılı olarak planladıklarını ve belli aralıklarla eğitimlerin yapılacağı ifade etti.

Patnos’ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Patnos’ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Patnos’ta Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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